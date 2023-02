Il campo raramente dice il falso eChe non potrà certo essere presa in considerazione oltre certi limiti ma che al suo interno è popolata anche da persone che dimostrano di avere una lucidissima capacità di analisi nelle vicende a tinte rossonere. E in una stagione come questa, costellata di incognite ed interrogativi che hanno accompagnato e continuano ad accompagnare il club campione d’Italia, La solida prestazione del tedesco Thiaw contro il Torino, finalmente dal primo minuto dopo sprazzi interessanti ma molto dilazionati nel tempo, ha confermato chePrima di ieri, il centrale capitano dell’Under 21 della Germania aveva messo assieme la miseria di 142 minuti in 5 apparizioni. Pioli avrà certamente gli strumenti e le conoscenze in mano per valutare quotidianamente il processo di inserimento e di adattamento di un calciatore - a maggior ragione se giovane e magari proveniente pure da un altro campionato - ma il campo, lo ribadiamo, non mente quasi mai e le prove offerte nel tempo da Gabbia o le precarie condizioni fisiche palesate da Kjaer dopo il suo ritorno in campo dal grave infortunio della stagione scorsa sono dei fatti altrettanto incontrovertibili.L’anno passato c’era, andato via come uno qualunque nonostante fosse la pietra angolare della mediana e rimpiazzato con due prospetti di belle speranze e poco più. Il francese, acquistato nell’estate 2021 per 8 milioni di euro e lasciato in prestito in Francia per proseguire il suo cammino di apprendimento, è l’uomo delle amichevoli. Nelle quali, tra estate ed inverno, ha palesato lampi di talento a cui però non è corrisposto quanto meno un tentativo di inserirlo nelle rotazioni della squadra. Il belga è un enigma di ancora più complicata risoluzione, visto che prima della pausa di novembre aveva messo in fila un paio di ingressi niente male a partita in corso, ma che da gennaio ad oggi è finito nel dimenticatoio.Per non parlare del caso più eclatante dell’intera campagna acquisti dell’agosto 2022,L’ex enfant prodige del BrugesIngaggiato a suon di milioni come uomo in grado di far fare il salto di qualità sulla trequarti (per chi vi scrive è una seconda punta, che ha bisogno di più spazi e di meno compiti tattici),e le sue chance di chiudere in positivo una stagione che ha preso una piega decisamente inquietante in questo primo scorcio di 2023.Il paradosso è che, essendo in prestito fino a giugno dal Real Madrid. La domanda spontanea che viene da farsi a questo punto della stagione è la seguente:Il suo lavoro, ovviamente basato e parametrato sui risultati che saprà cogliere da qui a giugno, non dovrebbe contemplare - come ha dimostrato di saper fare in passato - anche la valorizzazione degli investimenti fatti dalla società?Il rendimento molto al di sotto della sufficienza di Kjaer e Gabbia in difesa, lo scadimento evidente di forma di Tonali e Krunic in mezzo al campo, l’inconsistenza dei vari Diaz, Rebic e Messias alimentano come minimo qualche sospetto sulle rotazioni compiute da Pioli soprattutto negli ultimi mesi. Il campo ha parlato e continua a farlo e raramente dice il falso.