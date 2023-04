Con la vittoria sul Sassuolo, la Salernitana ha fatto un grosso passo avanti verso la salvezza. Protagonista è stato il solito Boulaye Dia, capocannoniere della squadra e arrivato a quota undici gol, ad un passo dal record in Serie A firmato Marco Di Vaio.



Secondo La Città, la Salernitana lo riscatterà dal Villarreal per 12 milioni di euro ma le pretendenti del senegalese iniziano a mettersi in fila: il Milan lo studia, Everton e Leeds lo seguono ormai da mesi.