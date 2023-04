Samu Chukwueze è uno dei giocatori più in forma della Liga. L'attaccante del Villarreal ha incantato il Bernabeu con una doppietta spettacolare nell'ultimo match tra i due. Difatti, il Real Madrid è subito passato "all'attacco" per assicurarsi le prestazioni del giocatore in vista della prossima stagione. Però, i Blancos, come riportato da Mundo Deportivo, non sono gli unici in corsa per il nigeriano. Ci sono anche Arsenal, West Ham e Everton. La sua clausola rescissoria è di 80 milioni di euro ed è una prerogativa da considerare.