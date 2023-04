Il Milan semplifica la struttura societaria del gruppo e presto si avvierà l'iter per la fusione delle 3 società attualmente presenti in organigramma. Non stiamo parlando delle società che detengono le quote societarie, ma quelle che fanno parto del gruppo Ac Milan che, oltre ad A.C. Milan S.p.A, al momento vede anche la Media Company Milan Entertainment S.R.L. e Casa Milan S.r.l..



STRUTTURA SEMPLIFICATA - Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, infatti, il club rossonero ha messo tutto nero su bianco con la specifica che "sussistono i presupposti […] per procedere alla Fusione “semplificata” in quanto AC Milan (Società Incorporante) detiene direttamente e/o indirettamente l’intero capitale sociale di Milan Entertainment e di Casa Milan (Società Incorporante)". Una scelta quella che sta portando avanti la nuova proprietà guidata da Gerry Cardinale che ha come motivazione quella di "razionalizzare e semplificare la struttura societaria del Gruppo Milan al fine di conseguire una sua più efficiente gestione".