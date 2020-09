Un Milan scatenato. Dopo settimane di stallo, i rossoneri hanno piazzato le prime mosse: ufficializzata la conferma di Ibra, oggi sbarca a Milano Brahim Diaz. Ed entro il fine settimana si punta a rendere ufficiali anche gli arrivi di Tonali e Bakayoko. Sistemata l'urgenza centrocampo, i rossoneri possono ora pensare al prossimo mese di mercato con più calma e serenità.



VECCHIO PALLINO - L'obiettivo è rinforzare la difesa: l'unica certezza al fianco di Alessio Romagnoli, infatti, si chiama Simon Kjaer. Musacchio è ai box, Duarte va ancora valutato pienamente e potrebbe salutare, mentre per Gabbia si può aprire la strada del prestito come occasione di crescita. Preso atto della maxi-richiesta della Fiorentina per Nikola Milenkovic (almeno 40 milioni di euro), i rossoneri sono tornati con forza su Wesley Fofana, difensore classe 2000 del Saint-Etienne. Il giocatore è un pupillo di Moncada, capo degli scout rossoneri: la richiesta dei francesi parte da 30 milioni di euro.