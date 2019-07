Poteva essere il giorno decisivo per Ismael Bennacer al Milan, ma l'accordo slitta ancora. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del centrocampista lunedì saranno a Milano per provare a chiudere l'operazione. In queste ore, l'Empoli ha dovuto avvisare l'Arsenal, club da cui l'algerino è arrivato in Toscana. I Gunners, infatti, avevano qualche giorno di tempo per poter pareggiare l'offerta, ma il profilo non interessa. Settimana prossima, dunque, si bloccherà definitivamente l'affare Bennacer-Milan.