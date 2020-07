Poco più di un mese fa una promessa d'amore a Onda Cero: "Io sono entusiasta di essere al Milan e ho deciso di voler rimanere qui in rossonero. Ho quattro anni di contratto rimanenti e qui sono felice per davvero". Ora Hernandez è passato anche ai fatti. Nei giorni scorsi c'è stato un contatto tra l'entourage del forte terzino francese e i vertici dirigenziali del club di via Aldo Rossi nel quale è stato ribadita l'assoluta volontà di continuare insieme. Theo sta vivendo il miglior momento della sua carriera, è sicuro di trovato l'ambiente ideale per rendere al massimo delle potenzialità.



LEONARDO HA PERSO LE SPERANZE - Theo Hernandez non si tocca, questo il cartello affisso sulle pareti di casa Milan. Con buona pace di Leonardo che era pronto a raddoppiare l'attuale ingaggio da 3 milioni di euro pur di portarlo al Psg. Sono arrivate anche altre proposte all'agente Manolo Quilon ma non c'è mai stata la reale intenzione di aprire una discussione. Il recente contatto è servito per ribadire una linea ben precisa e coerente: Theo Hernandez resterà al Milan e sarà il simbolo del nuovo progetto sportivo del Diavolo.