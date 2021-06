Bakayoko e un futuro ancora tutto da scrivere. Il centrocampista francese non ha convinto il Napoli a puntare ancora su di lui, poteva seguire Gattuso alla Fiorentina ma anche questa opzione è svanita., Timouè vuole ponderare bene la prossima scelta professionale.Ieri mattina il Milan ha incontrato Marco Branca, rappresentante dell’agenzia di procuratori First, in sede per analizzare diverse opportunità di mercato. Tra queste c’è appunto Bakayoko.. Il Chelsea vuole monetizzare al massimo dalla sua cessione e parte da una valutazione di 15/20 milioni, una cifra che il Milan non intende investire sull’ex Napoli. Se ne riparlerà più avanti.