Milan, sms da Leão

Rafael Leão è sempre più un giocatore in grado di fare la differenza con il Milan e con la sua nazionale portoghese. La crescita del classe 1999 non è passata inosservata tanto che si parla molto in Francia di un possibile assalto del PSG. Il club rossonero dal canto suo sa che Rafa vuole rimanere, non ci sono margini per un addio allo stato attuale.