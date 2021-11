La scorsa estate era stato qualcosa in più di una semplice tentazione. Ziyech è stato un obiettivo concreto del Milan, l’idea era quella di provare a prendere il forte jolly offensivo con la formula del prestito.Una tentazione che è rimasta tale perchéaveva deciso di dargli una chance importante con la maglia dei Blues dopo alcune difficoltà iniziali nel loro rapporto.Il gol al Villarreal nella Supercoppa Europea sembrava il preludio a una grande stagione, ma i numeri di Ziyech sono tutto tranne che esaltanti. 4 presenze da 182 minuti totali in Premier League, 3 con un gol in Champions League. Hakim fatica ad entrare nelle grazie di Tuchel tanto che il Chelsea ha aperto a una cessione a gennaio in caso di offerta interessante. Sul calciatore marocchino ci sono diversi club della Premier League e il Borussia Dortmund, possibili sviluppi a stretto giro di posta. E