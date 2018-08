Ultime ore di mercato anche in casa Milan, dopo una sessione sprint che ha portato in dote 7 volti nuovi e 6 cessioni, ma caratterizzate dal grande sogno, dall'idea del supercolpo a pochi istanti dal gong delle 20. Il nome è sempre quello, Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista classe '95 di proprietà della Lazio, per cui i rossoneri restano in corsa fino all'ultimo secondo utile nonostante Lotito continui a fare muro. Secondo quanto riportato da La Repubblica e La Gazzetta dello Sport, il direttore dell'area tecnica Leonardo ha presentato nei giorni scorsi una proposta complessiva da 80 milioni di euro (30 di prestito oneroso e 50 di riscatto) più un paio di contropartite tecniche, ottenendo come risposta un no perentorio.



IL GIALLO DELLE VISITE - Lotito ha sempre preteso non meno di 120 milioni cash e su questo il discorso sembrava essersi arenato, ma con la presenza alle spalle di un colosso come il fondo Elliott non sono da escludere colpi di scena. Improvvise evoluzioni dettate anche dall'indiscrezioni secondo cui il Milan ha preallertato la clinica La Madonnina prenotando delle visite mediche per la giornata di oggi. Qualora anche l'ultimo assalto andasse a vuoto, per Milinkovic-Savic si prospetta il rinnovo di contratto con la Lazio con un cospicuo aumento dell'ingaggio da 1,5 milioni di euro e forse l'inserimento di una clausola rescissoria; Milan e Juventus, l'altro club che non ha mai nascosto informalmente la propria ammirazione per il serbo, resterebbero comunque vigili in vista della prossima stagione.



ALTERNATIVA RABIOT - Poco tempo a disposizione per chiudere un'operazione di tale portata, si dice da più parti, ma in caso di no definitivo per il numero 21 biancoceleste, Leonardo e Maldini avrebbero pronto un piano B in extremis e anche in questo caso si tratta di un vecchio pallino. Parliamo di Adrien Rabiot del Paris Saint Germain, che continua a non trovare l'accordo per rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2019, motivo per cui i vertici dirigenziali e l'allenatore Thomas Tuchel hanno chiesto una presa di posizione decisa circa il suo futuro. Sul piatto resta una proposta da oltre 7 milioni di euro lordi all'anno, ma Rabiot e la madre agente Veronique sanno dell'interesse del Milan e di altri importati club europei e prendono tempo. Il mercato italiano si avvia verso il rettilineo finale, i rossoneri sono pronti per l'allungo decisivo: Milinkovic-Savic o Rabiot, dentro o fuori.