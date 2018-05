Mentre Gattuso e la sua squadra proveranno a concludere al meglio una stagione complicata col sesto posto che eviterebbe gli scomodi preliminari di Europa League a luglio, il Milan pianifica il proprio futuro anche a livello societario. Come riporta Il Corriere della Sera, nella mattinata di oggi è prevista infatti una conferenza stampa che ufficializzerà l'accordo col club cinese del Guizhou Hengfeng della presidentessa Wen Xiaoting, già a Milano nei mesi scorsi. Un'indiscrezione anticipata dal social cinese Weibo e che apre scenari interessanti che vanno al di là della partnership tecnica tra le due squadre.



Si entra nella settimana che sarà decisiva per il futuro societario del Milan, con la Uefa che renderà pubblico il verdetto relativamente al possibile Settlement Agreement in tema di Fair Play Finanziario, col presidente rossonero Yonghong Li sempre alla ricerca della soluzione migliore per rifinanziare il debito con Elliott e rassicurare soprattutto la Uefa sul proprio potenziale economico. Sempre secondo rumors catturati dal Corriere, nella prossima settimana, potrebbe arrivare una nuova tranche dell'ultimo aumento di capitale varato dal club di via Aldo Rossi.