Davide Calabria, terzino del Milan, è sul mercato, con la società rossonera che vuole far segnare una nuova plusvalenza dopo le cessioni di Cutrone e Suso. Per questo motivo vuole cedere il giocatore solamente a titolo definitivo, ma per il momento non sono arrivate offerte in questo senso: Betis e Siviglia, come scrive Tuttosport, lo hanno chiesto solo in prestito.