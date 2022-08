Altre buone notizie da Milanello per Stefano Pioli che sta continuando a far procedere il percorso di reintegro in rosa di Sandro Tonali, infortunato e costretto a saltare la prima partita stagionale, ma che ha messo nel mirino la sfida di domenica contro l'Atalanta.



Il centrocampista classe 2000 ha oggi svolto parte dell'allenamento in gruppo con il resto della squadra e l'altra metà di sessione portando avanti un percorso atletico personalizzato e finalizzato al rientro.