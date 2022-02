La Gazzetta pone l’accento sui tanti cali di concentrazione che sono costati cari al Milan che si è fatto rimontare per ben 7 volte in stagione. In Serie A si tratta della seconda volta di fila per i rossoneri, che soltanto nel turno precedente si sono fatti recuperare dalla Salernitana all'Arechi. La formazione di Stefano Pioli, però, da situazione di vantaggio ha pagato anche contro Sassuolo e Spezia in questa stagione. In Champions League, invece, il Milan ha subito sia all'andata sia al ritorno la rimonta del Liverpool, pagando anche la sfida giocata contro l'Atlético Madrid a San Siro.