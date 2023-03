Ultima prestazione contro l'Udinese, ma per Malick Thiaw è appena arrivata la chiamata in nazionale maggiore. Il difensore del Milan, prima convocato dall'Under 21, è stato poi promosso dal ct Hansi Flick, che ha perso per infortunio il classe 2001 Kotchap. Il comunicato è arrivato dalla federazione tedesca.



CRESCITA ESPONENZIALE - Inizialmente, Thiaw era stato convocato dall'Under 21 di Toni Di Salvo, di cui sarà uno dei pilastri verso il prossimo europeo. Nonostante la prestazione negativa nell'ultimo turno di campionato contro l'Udinese, il difensore è la grande rivelazione del 2023 del Milan. Classe 2001 ha disputato un mese a livelli altissimi, diventando un titolare ormai fisso nell'undici di Stefano Pioli. In Champions League, nelle due gare contro il Tottenham, Thiaw è stato tra i migliori in campo. In stagione, ha collezionato finora 13 presenze.