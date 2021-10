Tuttosport in edicola fa il punto sulle condizioni di Davide Calabria: il terzino del Milan ha saltato l’impegno di Nations League contro il Belgio. Gli esami strumentali hanno evidenziato che non sono presenti delle lesioni, il Milan può tirare un sospiro di sollievo. Il terzino rossonero potrebbe essere a disposizione per la prossima sfida contro il Verona.