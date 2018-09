Nulla di grave e un grande, grossissimo sospiro di sollievo per il Milan. Nella serata di ieri Gennaro Gattuso e i tifosi rossoneri hanno tremato quando Patrick Cutrone è stato costretto a chiedere il cambio al 34’ della gara amichevole tra l'Italia Under 21 e i parietà dell'Albania.



PROBLEMA ALLA CAVIGLIA - La punta classe '98 è stata costretta ad abbandonare il campo da gioco a causa di un forte dolore alla caviglia sinistra, una piccola distorsione con la caviglia che si è girata dopo un falso appoggio sul campo.



ESAMI OK - Secondo quanto riportato da Sportmediaset le lastre a cui si è sottoposto Cutrone nella mattinata di oggi hanno dato esito negativo. Nessuna rottura quindi, e soltanto un lieve trauma che verrà nuovamente controllato nelle prossime ore. Difficile che Cutrone possa essere a disposizione nella sfida di domenica sera contro il Cagliari.