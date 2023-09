Il Milan tira un sospiro di sollievo: l'infortunio di Mike Maignan potrebbe essere meno grave di quanto non si temesse. Nel corso della gara con il Newcastle, prima giornata dei gironi di Champions League, il portiere francese ha sentito una fitta dietro al flessore della coscia sinistra e, all'81', Pioli è stato costretto a sostituirlo mandando in campo Marco Sportiello.



Un risentimento muscolare, ma non dovrebbe trattarsi di nulla di più grave: la risonanza magnetica effettuata questa mattina infatti ha escluso lesioni muscolari per Maignan. L'evoluzione clinica verrà dunque monitorata quotidianamente, ad ogni modo il francese non sarà a disposizione per la sfida di campionato con il Verona in programma sabato, come annunciato da Pioli al termine della gara con il Newcastle.