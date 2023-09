Tre obiettivi da centrare: dimenticare l’amaro derby perso 5-1 contro l’Inter, ripartire ed esordire con un successo in questa fase a gironi della Champions League. Sono le missioni, i traguardi da raggiungere questa sera dal Milan di Stefano Pioli, chiamato a rialzare la china dopo la sorprendente e rotonda sconfitta contro la formazione nerazzurra in campionato. Il match d’esordio in Europa pone i rossoneri di fronte al Newcastle di un grande ex come Sandro Tonali, recuperato dopo il leggero infortunio subito in Nazionale. Sarà un ritorno per l’ex Brescia nello stadio che lo ha accolto, coccolato e amato per tre intensi anni, culminati con la vittoria del 19° Scudetto. Match d’esordio in Champions che può già fornire un’indicazione precisa su quelle che saranno le dinamiche all’interno del Gruppo F che avrà protagonisti anche PSG e Borussia Dortmund.







PRECEDENTI – Non ci sono precedenti europei tra le due formazioni che si confronteranno per la prima volta in assoluto. Tuttavia, per i Magpies non sarà il primo assaggio dell’erba di San Siro, già solcata per l’ultima volta 20 anni fa durante gli ottavi di finale dell’edizione vinta, per coincidenza, proprio dal Milan che il Newcastle affronterà stasera.