Milan, sospiro di sollievo per Pioli: nessuna lesione per Maignan

Oltre agli esami per Pierre Kalulu, difensore che ha riportato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro, il Milan ha deciso di far effettuare alcuni controlli strumentali anche a Mike Maignan. L’estremo difensore aveva avvertito un problema alla coscia dopo una parata su Swiderski, nel finale della sfida contro l'Hellas Verona.



Secondo le ultime in arrivo da Milanello, Stefano Pioli e il suo staff hanno potuto tirare un sospiro di sollievo, visto che per il numero 16 rossonero non sono emerse lesioni o problemi significativi. Scongiurati problemi muscolari per il portiere francese.