Milan, sospiro di sollievo per Pioli: Thiaw ci sarà contro la Roma

Daniele Longo

20 minuti fa

4

Arrivano buone notizie per il Milan dalla seduta di allenamento andata in scena questa mattina: Malick Thiaw è tornato ad allenarsi pienamente in gruppo e sarà a disposizione di Stefano Pioli per l’andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma in programma giovedì prossimo a San Siro.



BALLOTTAGGI - Complice la squalifica di Fikayo Tomori, si è aperto un ballottaggio per chi affiancherà Matteo Gabbia al centro della difesa. In questo momento Malick Thiaw è in vantaggio su Simon Kjaer. L’altro dubbio di formazione per il Milan riguarda il centrocampo: Ismael Bennacer e Yacine Adli sono in competizione per affiancare Tiijani Reijnders.