l'ennesimo miracolo su Patagna consegna 3 punti vitali al Milan nei minuti di recupero.ottime le sovrapposizioni continue nel primo tempo. Di mestiere in fase difensiva, ormai è una garanzia per Gattuso.come il compagno, si fa notare spesso nelle sue sortite offensivenei primi 15' di gara deve sventare due contropiedi di Antenucci prima, Petagna poi. Gioca una partita di grande attenzione.perde il corpo a corpo con Petagna che vale il vantaggio ferrarese. Si riscatta nel finale murando proprio l'attaccante ex Milan.fa il suo con diligenza.motorino inesauribile, è su ogni pallone.una sorta di lavatrice: sempre primo nelle seconde palle. Ottimo anche in fase di regia.ecco il vero Hakan. Sventagliate, l'assistenza per il gol di Higuain. Il Milan torna alla vittoria e ritrova un giocatore importante.entra spesso nel vivo della manovra, ma non ha la stoccata giusta. Si fa espellere nel finale ingenuamente, salterà la finale di Supercoppa contro la Juventus.fino al momento del gol, sembra essere un giocatore quasi depresso al quale non riesce nulla. Scaraventa in porta un pallone con rabbia che esplode nell'esultanza. L'argentino nel finale è molto prezioso nel far salire la squadramossa a sopresa di Gattuso, ripaga la fiducia con un grande gol.ha poche occasioni per mettersi in mostra, ma il suo ingresso è il preludio al gol vittoria di Higuain)azzecca quasi tutto: da Castillejo titolare al passaggio al 4-3-3. Rino ritrova i tre punti e mette i bulloni sulla panchina.incolpevole sui gol.tiene botta su Suso, facendo valere la maggiore prestanza fisica.Castillejo lo punta e lo salta spesso.non esce sconfitto dal confronto con Higuain.Semplici gli chiede maggiore corsa lungo la sua corsia, rimane spesso rintanato. Timidocombina poco e nulla)in difficoltà sia con Calhanoglu che con Castillejonon chiude su Calhanoglu nell'occasione che porta al gol di Higuain ): percorre km su km, dando ritmo e buone geometrie alla squadra.la sua partita è tutta nel tiro centrale da ottima posizione che non fa nemmeno il solletico a Donnarumma.sempre pronto a raddoppiare la marcatura, ottimo in fase di interdizione.Zapata gli concede solo la polvere.segna un bel gol, si danna l'anima svariando su tutto il fronte offensivo.la sua Spal poteva fare qualcosa di più a inizio secondo tempo, bene la reazione nel finale.