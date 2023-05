Leao o non Leao? Pioli ci si arrovellerà fino al provino della mattina, ancora per qualche ora, ma intanto ci sono altri 10 giocatori da schierare nell'euroderby d'andata, che il Milan gioca formalmente in casa. Detto dell'idea del tecnico emiliano di inserire Saelemaekers in caso di indisponibilità della sua stella, le altre caselle dovrebbero essere occupate dagli stessi interpreti della stoica difesa del risultato al Maradona di Napoli. Dunque via libera ai francesi, da Maignan a Giroud passando per Theo Hernandez, cui si aggiunge il francofono Bennacer. Rispettivamente: porta, centro dell'attacco, fianco sinistro della difesa, trequarti centrale.



FIDUCIA - Davanti a Maignan ecco Tomori e Kjaer, preferito a Kalulu e Thiaw per via della maggiore esperienza in campo internazionale: lui e Giroud dovranno farsi valere come fatto nei turni a eliminazione diretta precedenti. A destra capitan Calabria, davanti a lui Brahim Diaz. Completano lo schieramento i due mediani Tonali e Krunic, che dovranno proteggere la linea difensiva e rifornire quella offensiva. Tenendo sempre aperto uno spiraglio per Leao, che se dovesse essere trovato pronto giocherebbe ovviamente a sinistra al posto di Saelemaekers.



La probabile formazione: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud.