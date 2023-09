Il day-after è anche più duro per ilperché ora la squadra deve realizzare che una sconfitta così pesante come quella rimediata per 5-1 nel derby può lasciare degli strascichi sia a livello fisico che mentale. Ecco perché oradeve chiedere uno sforzo superiore a tutto il gruppo, nessuno escluso. La rosa è di ottima qualità e idonea per affrontare al meglio il tour de force che prevede ben 6 partite in 18 giorni tra campionato e Champions League.- L’avventura in rossonero è iniziata con le marce basse ma oraè pronto a mettere la quinta. Samuel ha scelto il Milanperché convinto oltre dal progetto anche dalle prospettive che gli erano state mostrate. Il nigeriano è arrivato al Milan per essere protagonista e potrebbe avere la sua chance dal 1’ contro il Newcastle martedì in Champions League.- Pioli sta studiando: il centrocampista americano potrebbe avere la sua occasione dal primo minuto nel prossimo turno di campionato contro il Verona. Nessuna conferma sulle indiscrezioni che arrivano dalla Spagna su un giocatore deluso dal poco spazio avuto a disposizione e pensieroso sul futuro. Yunus sa che il Milan ha investito su di lui con forza e c’è fiducia nelle sue qualità.- Attenzione anche ache sta ben impressionando in quel di Milanello. Per il nazionale svizzero che ha preferito il Milan alle lusinghe di, l’obiettivo è farsi trovare pronto. Avrà spazio contro il Newcastle, da capire se a partita in corso o dal 1’.