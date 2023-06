Nessuna follia sul mercato. La semifinale di Champions League conquistata, che ha portato nelle casse del Milan 125 milioni tra premi Uefa, botteghino e bonus degli sponsor con un sostanziale pareggio di bilancio, non cambierà la linea guida di RedBird. In estate l'asticella non verrà alzata, non sono previsti investimenti corposi per rinforzare la rosa a disposizione di Pioli. Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport per il fondo statunitense padrone del Milan, acquistato da Elliott dieci mesi fa con un versamento cash di 600 milioni e i restanti 600 garantiti dalla vecchia proprietà attraverso un vendor loan,motivo per il quale, parallelamente alla crescita dei ricavi chi di dovere dovrà lavorare bene in entrata e in uscita,Nel 2023-24 entrerà in vigore il nuovo contratto con Emirates (da 15 a 30 milioni), però non sarà facile replicare il raccolto della Champions. Sarà lo stadio di proprietà, se e quando verrà costruito, a regalare l’extra-gettito più rilevante, stimato in almeno 80 milioni. Nel frattempo - scrive La Gazzetta dello Sport - bisognerà mantenere alta la competitività della squadra per continuare a partecipare alla Champions, avere un accesso costante ai mercati internazionali e proseguire nella crescita di sponsorship e pubblicità,(dai 153 milioni del 2021 ai 358 del 2023, secondo Brand Finance). Un'altra sfida, per vincerla sarà necessaria una gestione dinamica e redditizia delovvero l'approccio scientifico che permette di individuare qual è il momento migliore per vendere un calciatore alle migliori condizioni economiche possibili.