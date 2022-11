Milan-Spezia 2-1( primo tempo 1-0)



Marcatori: 21’ pt Hernandez (Mil), 14’ st D.Maldini (Spe), 43’ st Giroud (Mil)



Assist: 21’ pt Bennacer (Mil)



MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernández; Bennacer (dal 1’ st Tonali), Krunić; Messias (dal 26’ st Rebic), Díaz,m (dal 26’ st De Ketelaere) Leão (dal 41’ st Thiaw)Origi (dal 26’ st Giroud) A disp.: Jungdal, Mirante; Ballo-Touré, Kjær, Thiaw; Adli, Bakayoko, Pobega, Tonali, Vranckx; De Ketelaere, Giroud, Rebić. All.: Pioli.



SPEZIA (3-5-2): Drągowski; Ampadu, Caldara, Kiwior; Holm, Bourabia (dal 24’ st Ellertson), Ekdal, Agudelo (dal 24’ st Hristov), Amian (dal 9’ st Reca) Maldini (dal 24’ st Verde), Nzola. A disp.: Zoet, Zovko; Ferrer, Hristov; Beck, Ellertsson, Nguiamba, Reca, Sala, Sher; Sanca, Strelec, Verde. All.: Gotti.



Ammoniti: 40’ pt Bennacer (Mil), 17’ st Messias (Mil), 28’ st Ampadu (Spe), dal 36’ st Ellertson (Spe), 37’ st Hernandez (Mil), 37’ st Nzola (Spe), 37’ st Giroud (Mil), 42’ st Caldara (Spe), 47’ st Tonali (Mil).



Espulsi: 45' st Giroud per doppia ammonizione (Mil)