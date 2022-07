Daniel Maldini è pronto a lasciare il Milan, lo Spezia lo attende. Sorpasso completato sul Verona e affare ormai ai dettagli, tant'è che il trequartista non si è allenato con i compagni a Villach.



ULTIMI DETTAGLI - Daniel Maldini sarà un giocatore dello Spezia, dopo l'ok di Gotti e i contatti degli ultimi giorni si è arrivati a un punto di svolta. I liguri e il Milan stanno lavorando agli ultimi contorni dell'affare, legati soprattutto alla formula: i rossoneri che vorrebbero un prestito secco mentre gli spezini preferirebbero l'inserimento di un diritto di riscatto, magari con contro-opzione in favore del Diavolo. Ultimi dettagli, ma Maldini è pronto a dire arrivederci al Milan per tentare una nuova avventura.