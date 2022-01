Simone Bastoni, jolly dello Spezia, ha parlato a Radio Sportiva della vittoria dello scorso weekend, contro il Milan, soffermandosi sull'episodio finale, che ha scatenato violente polemiche dopo l'errore dell'arbitro Serra: "E’ stata una cosa inaspettata. Siamo molto contenti di queste tre vittorie fuori casa e speriamo di continuare così. Il caso arbitrale su Rebic? Io ho cercato di far evitare il suo tiro, poi dal contrasto è arrivata la palla ma aveva già fischiato. Niente, è successo quello che è successo. Era fallo? Dico la verità, sinceramente non lo so. Ho provato a mettere il piede, da un’angolazione si vede che sono io che tocco la palla. L’interpretazione dell’arbitro è stata quella di dare fallo. Ha fischiato. E’ andata così”.