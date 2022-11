Milan-Spezia (sabato 5 novembre con calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la 13esima giornata di campionato in Serie A, il terzultimo turno dell'anno solare 2022 prima della sosta per il Mondiale in Qatar.



PROBABILI FORMAZIONI



MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Messias, Brahim Diaz, Leao; Origi. All. Pioli.



SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Ampadu, Kiwior, Reca; Ekdal, Bourabia; Strelec, Verde, Gyasi; Nzola. All. Gotti.