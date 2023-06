Milan attivissimo sul mercato, con gli affari Loftus-Cheek e Romero in definizione così come la cessione di Tonali al Newcastle. Domani sarà il giorno di Marco Sportiello: il portiere classe '92, il cui contratto con l'Atalanta scade il prossimo 30 giugno, sosterrà le visite mediche con i rossoneri.



I DETTAGLI - E' l'ultimo step prima di ratificare l'accordo che lo legherà al Milan: per Sportiello pronto un contratto triennale (con opzione per un anno aggiuntivo) con ingaggio da 500mila euro netti a stagione, sarà il vice Mike Maignan rilevando il posto di Tatarusanu.