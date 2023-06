Ilaccelera sul mercato. In attesa di ultimare dettagli dell'accordo con ilper la cessione di, i rossoneri sono vicini a chiudere con ilper, ma il centrocampista inglese non è l'unica operazione in fase avanzata: siamo alle battute finali anche per- Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il Milan sta definendo in queste ore gli ultimi dettagli con l'entourage del 18enne, libero dopo l'avventura alla Lazio. Romero, classe 2004 rappresentato da, ha doppio passaporto argentino e spagnolo (dunque comunitario): nasce come trequartista ma può agire anche come esterno offensivo.