Un nuovo centrocampista per completare un reparto già molto forte per la presenza di Franck Kessie, Ismael Bennacer e Sandro Tonali., l'area scouting è già al lavoro per selezionare i profili più adatti al gioco di Stefano Pioli., il primo obiettivo ma non certamente l'unico.Nato a Matadepera, un comune della Catalogna, nel 1999, Riqui Puig è uno dei giovani con più talento usciti da 'La Masia', ovvero la struttura di formazione del vivaio del Barcellona.Tra un'accusa di essere una talpa dello spogliatoio e la preferenza verso i vari De Jong, Pedri e Busquets, Riqui Puig ha raccolto una sola presenza in questa stagione. Ecco perché sta prendendo quota l'idea di una cessione in prestito con il Betis Siviglia pronto ad accoglierlo.Nessuna trattativa al momento, ma sulla scrivania di Frederic Massara è arrivato un dossier su Riqui Puig. Che per caratteristiche tecniche, età e prospettiva rappresenta il prototipo del centrocampista che fa al caso del Milan.Alla luce del caos societario che regna al Barcellona attualmente, non sarà facile trattare con il club spagnolo prima del giorno delle elezioni previste per il prossimo 24 gennaio. Da tecnico del Milan,Ora, a distanza di due anni e mezzo, può arrivare l'occasione di vestire finalmente il rossonero.