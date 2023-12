Il pareggio contro la Salernitana ha aperto una crepa nel rapporto tra, con la fiducia appesa a un filo e un allenamento che ha diretto oggi senza nessun dirigente presente.. Non solo, la dirigenza si è anche infastidita - ancora di più - dall'infortunio di Tomori, il 31° da inizio stagione.- Nonostante la situazione complicata e il bisogno di una svolta, al momento quello che filtra è la conferma dell'allenatore. Almeno fino alla partita col Sassuolo. Se poi dovesse andare male anche la prossima partita, verranno fatte nuove valutazioni e la società potrebbe decidere davvero per un cambio in panchina.. Una scelta interna per arrivare a fine stagione, in attesa di una soluzione definitiva.- Al momento, lo specifichiamo, è solo un'ipotesi che la dirigenza non ha ancora preso concretamente in considerazione. Al momento tutto il Milan è concentrato sulla partita col Sassuolo sperando in una svolta, in quella partita che per Pioli rappresenta la sliding door.; ha messo in vetrina Camarda e Zeroli, Scotti e Traoré. Senza considerare Bartesaghi ormai già fisso in prima squadra. Il Milan ha un futuro da protagonista con tanti talenti da valorizzare, prima va sciolto il nodo allenatore: la prossima partita può essere decisiva per il futuro di Pioli.