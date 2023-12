Le storie di calciomercato di Milan e Lione si intrecceranno presto in questa sessione invernale attivissima che ci ritroveremo a vivere. I due club si ritroveranno a trattare uno con l'altro per un 'esubero' della rosa a disposizione di Stefano Pioli, ma si daranno anche battaglia per un obiettivo condiviso per rinforzare le rispettive difese già provate per differenti motivi in questa prima parte di stagione.



KRUNIC - Rade Krunic è da tempo uscito dalle rotazione di Pioli. Il motivo è legato prima di tutto allo stop alle trattative per il rinnovo del contratto in scadenza 30 giugno 2025. Il Fenerbahce resta la sua destinazione preferita, ma il club turco non farà offerte a cifre importanti per il Milan a gennaio e qui si sta reinserendo il Lione che come sottolinea l'Equipe con il direttore sportivo David Friio ha riaperto il fascicolo del bosniaco che già aveva sondato la scorsa estate e ha riallacciato i rapporti con il suo entourage. I rossoneri chiedono non meno di 6-7 milioni per lasciarlo partire.





LENGLET - Una riuscita positiva dell'affare Krunic potrebbe servire al Milan proprio per superare il Lione nella corsa a Clement Lenglet, centrale francese di proprietà del Barcellona ma in prestito all'Aston Villa dove ieri ha trovato la prima presenza ufficiale in Premier League. I catalani vorrebbero spostarlo, Emery non vuole lasciarlo partire e quindi servirà aggiungere un minimo di rimborso economico per chiudere l'affare. E proprio l'incasso per Krunic potrebbe agevolare il Milan più che il Lione. Intreccio doppio e tanto mercato l'asse Milano-Lione si sta scaldando.