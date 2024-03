Milan, spunta una nuova pista per la difesa: i dettagli della clausola

Il Milan, in vista della prossima stagione, dovrà intervenire nel reparto offensivo, ma anche la difesa sarà uno dei reparti sottoposti all'opera di restyling da parte di Moncada e del comparto mercato rossonero. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i rossoneri hanno messo nel mirino Aaron Anselmino, centrale classe 2005 di proprietà del Boca Juniors.



Il giocatore ha una clausola rescissoria di 20 milioni di euro, cifra che ha attratto anche gli interessi di diversi top club europei. Fra questi c'è il Manchester United, club che potrebbe decidere di prendere il giocatore per poi girarlo in prestito al Nizza. Ma sulle sue tracce sono segnalate anche Everton e Benfica.