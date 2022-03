Milan-Bologna: a una settimana dal match superati già i 50 mila biglietti venduti



Sale l’attesa per la partita in programma lunedì sera contro il Bologna. Gli appassionati tifosi rossoneri rispondono ancora una volta presente: staccati 51mila biglietti, quasi 5mila solo nell’ultimo weekend. Tagliandi ancora disponibili per vivere le emozioni allo Stadio che torna alla capienza al 100% (75 mila posti), come da ultime disposizioni: aperti quest’oggi anche il terzo anello rosso laterale e il terzo anello blu a partire da 5€, per un San Siro che va verso il tutto esaurito.



Continua il grande interesse per vivere l’esperienza VIP da parte dei tifosi: sono oltre 300 i biglietti venduti in hospitality, aree più eleganti ed esclusive che lo stadio possa offrire, inserite in un contesto che il Club ha recentemente ridisegnato con un design che guarda al futuro e al lifestyle. Il Club ha infatti messo a disposizione dei tifosi, la possibilità di acquistare in modo semplice, veloce e sicuro, online anche l’experience premium dell’ospitalità insieme ai biglietti dei classici settori. Un esperienza con raffinate aree dedicate (SKY Box o Pitch Lounge), con ristorazione 5 stelle, parcheggi dedicati e servizi di assistenza. Un uso solitamente molto B2b, quindi di Aziende e Corporate, si sta aprendo anche a tifosi che vogliono vivere per un giorno, insieme agli amici o per occasioni speciali, i momenti indimenticabili attraverso i colori rossoneri.