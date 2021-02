Milan-Stella Rossa è la sfida valida per il ritorno dei sedicesimi di Europa League e Calciomercato.com vi offre la Moviola LIVE della gara



LA DESIGNAZIONE

Arbitro: Jesús Gil Manzano (ESP)

Assistenti arbitrali: Diego Barbero (ESP) e Angel Nevado (ESP)

VAR: Alejandro Hernández (ESP)

AVAR: Xavier Estrada Fernandez (ESP)

Quarto uomo: Santiago Jaime Latre (ESP)



PRIMO TEMPO

6' Krunic ci prova dal limite, ma la sua conclusione viene deviata con braccio largo da Gobeljic che manda la palla in angolo. Il VAR richiama l'arbitro che torna sulla sua decisione dopo una on field review e concede il rigore.

19' Pareggia Ben Nabhouane in area piccola sugli sviluppi di un corner, ma l'arbitro annulla per un fallo di mano di Pankov sugli sviluppi dell'azione. Il var conferma