Milan: stop allo sciopero del tifo per Kjaer, Giroud e Pioli

24 minuti fa

2

La Curva Sud in silenzio (senza cori e striscioni) ha accompagnato le ultime due partite di campionato giocate in casa dal Milan contro Genoa e Cagliari dopo la sconfitta nel derby che ha regalato all'Inter lo Scudetto della seconda stella.



L'ULTIMA - Sabato sera a San Siro arriva la Salernitana, ultima in classifica e da tempo già retrocessa in Serie B. In occasione dell'ultima giornata di Serie A lo "sciopero" del tifo per contestare la proprietà verrà interrotto, almeno nel secondo tempo.



AI SALUTI - Infatti il popolo rossonero vuole rendere omaggio a chi andrà via a fine stagione: in particolare il 35enne difensore danese Simon Kjaer, il 37enne attaccante francese Olivier Giroud (entrambi in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno) e l'allenatore Stefano Pioli. Tutti campioni d'Italia nel 2022.