Il Milan prova a mettere la quinta per Jean-Clair Todibo. Ieri sera è andato in scena il blitz del direttore sportivo rossonero Frederic Massara a Barcellona per cenare con il giocatore e sua madre. Una scelta strategica che ha un suo perché: l'ex dirigente della Roma parla benissimo il francese e avrà il compito di convincere il giovane talento ad accettare la corte del Diavolo.



NUOVO SUMMIT FISSATO - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, oggi a pranzo Massara incontrerà anche l'agente del classe 1999. Il ds rossonero spiegherà quello che il progetto del club e l'importanza che può avere Jean-Clair Todibo all'interno dello stesso. Il Milan sa che l'entourage ha in mano una proposta molto allettante del Bayer Leverkusen e prova a giocare d'anticipo.



LE IDEE DI TODIBO E DEL BARCELLONA - La chiamata di un club come il Milan non lo ha lasciato di certo indifferente, il lungo corteggiamento lo lusinga. Ma per Jean-Clair Todibo l'idea di lasciare il Barcellona pesa. Ecco perché il Milan è volato a Barcellona per cercare di convincere il giocatore, che mostra ancora qualche resistenza a causa della volontà di tornare alla base una volta terminato il prestito di sei mesi. Un'intesa di massima con il Barcellona c'è già per un prestito con diritto di riscatto, anche se il club blaugrana cercherà di mantenere un controllo sul giocatore. Massara prova ad imitare Maldini, che la scorsa estate riuscì a portare a casa il sì di un altro giocatore francese come Theo Hernandez dopo un blitz a Ibiza: le prossime ore saranno decisive, il Milan vuole chiudere per Todibo.