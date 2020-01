"Atalanta-Milan 5-0": è questo lo striscione che campeggia questo pomeriggio in Curva Sud. Un messaggio secco e chiaro, che non lascia spazio a interpretazioni: i supporters rossoneri, infatti, hanno voluto ricordare alla squadra il pesante ko subito a Bergamo prima della sosta natalizia. Indifferenza per i giocatori all'ingresso in campo: l'unico boato, come prevedibile, è stato per Zlatan Ibrahimovic, pronto all'esordio nella seconda avventura rossonera. ​Proprio allo svedese è stato dedicato anche uno striscione: "Una nuova sfida da vivere insieme: bentornato Ibra!".