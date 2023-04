Esame superato.ai quali il numero 35 dell'Empoli piace molto. Una stagione da urlo quella del ragazzo classe 2003 nato a Poggibonsi, che alla prima stagione in Serie A ha segnato 4 gol in 20 partite, dimostrando di essere già pronto per palcoscenici importanti. E per fare il salto in una grande squadra.come dimostrano i trasferimenti di Riccardo Saponara nel 2013, quando l'attuale 8 della Fiorentina era richiesto da mezza Italia, Ismael Bennacer e Rade Krunic nel 2019.Il Milan continuerà a seguirlo con i suoi scout, come ha fatto anche in occasione della sfida amichevole tra Italia e Serbia Under 21, giocato a Backa Topola, nel quale il ragazzo classe 2003, alla prima da titolare, ha brillato. Poi a fine stagione verrà fatto il punto,C'è anche la possibilità di acquistarlo e lasciarlo in prestito ai toscani, con il quale potrebbe continuare a giocare con continuità e continuare il percorso di crescita, come sottolineato dal patron dell'Empoli Fabrizio Corsi in un'intervista a Radio Sportiva: "Vedremo che prospettive ci saranno.Pensiamo che sia lui sia Fazzini debbano ancora completarsi prima di tutto dal punto di vista fisico. Ci vogliono 24-30 mesi per la maturazione. Loro lavorano da un anno con la prima squadra".Le variabile sono molte, una di queste è il prezzo: "Lo fa chi lo chiede. Se ce lo chiedesse l’Arsenal è un discorso, e comunque non ce lo ha chiesto l’Arsenal. - ha detto Corsi - Se ce lo chiede una squadra italiana che fa la Champions il prezzo sarà un altro"il fatto che faccia gola ai grandi club - come confermato dal suo agente Michele Mortani ("Mi limito a confermare l’interesse delle big italiane. Aggiungo poi che Tommaso è seguito anche da diversi importanti club europei" ha detto a Sportitalia) e un finale di stagione on fire potrebbero scatenare un'asta.Il Milan farà tutte le valutazioni del caso, uno di queste è capire quali dei trequartisti a disposizione di Pioli resteranno in rosa il prossimo anno. Al momento fanno parte della rosa rossonera De Ketelaere, Adli, Brahim Diaz più Krunic e Pobega, che seppur con caratteristiche diverse, possono giocare sotto punta.per il quale il Milan parlerà con il Real Madrid a fine stagione. Maldini e Massara sono contenti dello spagnolo, vogliono e il riscatto e chiederanno uno sconto 22 milioni di euro previsti nell'accordo verbale raggiunto ormai due anni fa, ma blancos a oggi hanno altre idee. Vogliono riportare a casa il classe '99 ex Manchester City, mettendo sul piatto anche un rinnovo e un ruolo da protagonista in prima squadra.