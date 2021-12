Il Milan sta facendo seguire l'attaccante dell'Udinese Beto, esploso in questo inizio di stagione in Friuli. Eppure le difficoltà economiche continuanon a complicare i piani di Maldini e Massara, non convinti al 100% dell'esborso necessario oggi per il suo cartellino. Più probabile che il colpo venga rimandato a giugno.