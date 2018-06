Sirene spagnole per Suso. L'Atletico Madrid vuole riportare in patria il trequartista del Milan. Se il club allenato da Simeone convince il giocatore e paga i 38 milioni di euro previsti dalla clausola di rescissione presente nel suo contratto, i rossoneri non potranno farci nulla. In caso di addio, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, piace il connazionale Callejon del Napoli.