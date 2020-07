La retrocessione dell'Espanyol può aprire le porte alla partenza di Marc Roca. Il centrocampista è seguito con interesse dal Milan per il dopo Lucas Biglia. Sempre secondo Tuttosport, i rossoneri devono capire se e come muoversi per Szoboszlai (Salisburgo) dopo il naufragio della trattativa con Rangnick. Intanto il Milan non perde d'occhio il giovane italiano dell'Empoli, Samuele Ricci.