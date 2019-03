La testata brasiliana Globo Esporte ha rivelato che i contatti tra il Milan e Gilmar Veloz, procuratore di Everton, sono iniziati già a dicembre, sulla base di una valutazione di 40 milioni di euro. Tuttavia il Gremio è un club in buona salute, non ha l'impellenza di vendere, e il giocatore ha una clausola rescissoria da 80 milioni. Oltretutto, su Everton c'è anche il Manchester City.



C'è però un precedente che potrebbe far ben sperare i rossoneri: Veloz è lo stesso agente che gestì il passaggio di Pato dall'Internacional di Porto Alegre al Milan nel 2007.