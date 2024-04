Milan su Fonseca: 'Non so cosa mi riservi il futuro. E sull'incontro con Ibrahimovic...'

47 minuti fa

Durante la conferenza stampa odierna, Paulo Fonseca, tecnico portoghese del Lille accostato al Milan per il post Pioli, non ha smentito né confermato le voci di un possibile approdo a Milanello in estate. Ecco le risposte raccolte da MilanNews.it presente sul posto per sottoporre all'ex mister della Roma le domande sul futuro.



Le voci sul Milan sono vere? "Io sono totalmente concentrato sulle ultime tre partite. Non so cosa mi riservi il futuro...".



Ma in Italia si è sparsa la voce che lei abbia già incontrato Zlatan Ibrahimovic, è vero? (Fonseca sorride n.d.r) "Ma se sto qui a Lille a lavorare. Dai, non credo sia possibile...".