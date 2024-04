Lille, Fonseca: 'Futuro? Non so cosa farò il prossimo anno'

L'allenatore del Lille,, è uno dei nomi caldi per la. Sì, perché con unoprossimo all'addio a fine stagione, il club rossonero sta cercando un sostituto (ad oggi Lopetegui è il favorito numero uno) e tra i profili in corsa c'è anche il tecnico portoghese. L'allenatore in questione ha parlato in conferenza stampa e si è soffermato sullasciando aperto ogni scenario:- "Come vivo questa fine di stagione e questa situazione? In maniera tranquilla, sono totalmente concentrato sulle ultime quattro partite. Il mio futuro non è importante, il futuro del Lille è sicuramente più importante. Sono totalmente concentrato sulle prossime quattro partite. So

- A fine stagione il contratto di Fonseca con il Lille scadrà. Sull'allenatore portoghese c'è, però, anche il, che sta cercando di convincere l'ex Roma a sposare il progetto.