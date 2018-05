Il Milan è alla ricerca di un grande centravanti, primo obiettivo per la prossima stagione. Belotti, Cavani, Morata, tra sogni e possibilità concrete, in attesa di conoscere quello che deciderà la Uefa per il futuro rossonero. Nella lista dei centravanti a cui sta pensando il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, c'è anche il nome di Ciro Immobile, bomber della Lazio, autore di 29 gol in campionato.



LE SUE PAROLE - Premiato come 'Giocatore dell'anno' dalla giuria tecnica dell'Assoallenatori, nella Sala Giunta del Comune di Napoli, Immobile ha risposto a diverse domande dei cronisti presenti, parlando anche del suo futuro: "Il calciomercato finisce prima, non devo sempre ribadire i sentimenti che ho verso la Lazio. Non voglio sempre smentire ogni notizia. Qualcosa sicuramente uscirà. Sono tranquillo, lascio lavorare i miei agenti. Andrò in Nazionale e poi farò delle vacanze. Napoli? Sono stato vicino al trasferimento, ma per alcune divergente non si è fatto più nulla. E’ una squadra che appassiona tutti gli amanti del calcio. La Lazio rispetto al Napoli ha una rosa più completa, quando giocano sempre gli stessi alla fine paghi qualcosa".