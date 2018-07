Il nuovo progetto del Milan targato Elliott ha una filosofia piuttosto chiara: riportare il club ai massimi livelli facendo però attenzione ai conti, rispettando il Fair Play Finanziario. Leonardo farà attenzione soprattutto al monte ingaggi e alla valorizzazione dei giovani e tra questi c'è anche Kessie che, dall'alto dei suoi 22 anni, è diventato un elemento imprescindibile per Gattuso. Le prestazioni del centrocampista ivoriano non sono passate inosservate, tanto che si registrano i primi interessamenti da parte di club spagnoli.



C'E' L'ATLETICO MADRID - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il direttore sportivo dell'Atletico Madrid Andrea Berta ha effettuato i primi sondaggi esplorativi. C'è il gradimento da parte dei colchoneros per il classe 1996 ma difficilmente il Milan si priverà di una pedina così preziosa all'interno della rosa rossonera. SImeone ha messo gli occhi sull'ex Atalanta, una minaccia da tenere nella giusta considerazione.